В красном пальто и причудливой шляпе: королева Камилла на торжественной церемонии

Королева Камилла и король Чарльз посетили торжественную церемонию в преддверии своей коронации.

Королевская чета побывала на церемонии вручения новых штандартов и знамен Королевскому флоту, лейб-гвардии Конного полка домашней кавалерии, Королевской роте гренадерской гвардии и Королевской знаменной эскадрилье Королевских ВВС в Букингемском дворце, в Лондоне.

Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Associated Press

Ее Величество королева выбрала сегодня свою любимое красное пальто от Fiona Clare, которое надевала, когда посещала казармы Лилля в Олдершоте в январе 2023 года.

К наряду была подобрана интересная шляпка, сумка, которую Камилла носила также во время недавнего визита в Ливерпуль, она была обута в высокие замшевые сапоги на каблуках и в кожаных перчатках.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

На груди у королевы красовалась брошка. Она надела жемчужные серьги-клипсы и золотую цепочку с двумя медальонами на шею. Король Чарльз был в военной форме, как и подобает монарху.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Супруги готовятся к коронации, которая состоится 6 мая 2023 года в Вестминстерском аббатстве, в Лондоне. Недавно мы вспоминали милые снимки Чарльза и Камиллы, которые не оставят равнодушными в преддверии этого грандиозного события.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Associated Press

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