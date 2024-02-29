В красном пальто и с брошью за 5 тысяч долларов: принцесса Анна посетила прием Лиги регби

Она приехала на прием Лиги регби, чтобы поблагодарить сообщество за их работу по сбору денег для Ассоциации заболеваний двигательных нейронов на стадионе Хедингли. Сестра короля является покровителем Ассоциации MND.

На мероприятие 73-летняя принцесса Анна приехала в ярко-красном пальто от Windsmoor, под которым была черная юбка или платье прямого силуэта, а обута она была в кожаные туфли на невысоких каблуках.

У Анны была ее любимая классическая прическа, легкий макияж на лице, в ушах серьги с жемчугом, а на груди брошь "Скаутский узел" в форме скаутского рифового узла с двумя рубинами и двумя жемчужинами, стоимостью около 5 тысяч долларов.

Принцесса Анна / Фото: Getty Images

В пятницу принцесса Анна отправится в ОАЭ. Она посетит Дубайский морской парусный клуб, крупнейший в регионе учебный центр RYA и примет участие в дискуссии на конференции «Женщины в судоходстве и торговле», а также посетит еще несколько мероприятий.

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