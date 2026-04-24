В красном пальто и с клатчем с британским флагом: родственница короля Чарльза посетила службу в Копенгагене
Герцогиня Глостерская Биргитта посетила английскую церковь Святого Альбана в Копенгагене, где она является покровительницей.
После посещения церкви Ее Королевское Высочество осмотрела дерево, которое она посадила в парке Черчилля в связи с празднованием 80-й годовщины освобождения Дании в апреле 2025 года.
Одета 79-летняя герцогиня была в белой блузке, черных классических брюках со стрелками и красном пальто с поясом на талии. Обута герцогиня была в черные замшевые туфли на каблуках, а под мышкой несла прямоугольный клатч с британским флагом. Также Биргитта доподнила лук золотым колье и жемчужным, надела золотые серьги и сделала макияж с ярко-красными губами в тон пальто и красивую укладку.
