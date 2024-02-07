В красном пальто и с такими же губами: нетипично яркая принцесса Анна приехала в казармы Святого Георгия

Принцесса Анна продолжает брать на себя все больше королевских обязанностей на фоне того, что ее брат король Чарльз III лечится от рака.

Сегодня королевская принцесса встретилась с военнослужащими во время своего визита в учебный полк по обезвреживанию боеприпасов в казармах Святого Георгия в Бистере. Анна является главнокомандующим Королевского логистического корпуса.

Принцесса Анна / Фото: Getty Images

На мероприятие дочь королевы Елизаветы II прибыла в нетипично ярком для себя образе. На ней было длинное красное пальто, у нее на шее был нежно-розовый платок в принт, она надела черные перчатки и обула высокие сапоги из кожи. На плече у принцессы висела сумка, а на груди было пришпилено несколько брошей. Прическа Ее Высочества была классической, а макияж очень натуральный, она лишь подчеркнула губы красной помадой. В ушах сверкали золотые серьги.

Принцесса Анна / Фото: Getty Images

Из-за того, что король Чарльз III вынужден откорректировать свой рабочий график из-за борьбы с раком, его сестре и другим ближайшим родственникам, очевидно, придется брать на себя больше королевских обязанностей.

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