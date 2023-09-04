В красном пальто и с потертой сумкой: принцесса Анна вышла в свет с королем и королевой

Члены британской королевской семьи еще полсентября точно проведут на каникулах в Шотландии. Там монаршая семья не только отдыхает от публики и вспышек фотокамер, но и посетила вот Braemar Gathering 2023.

Принцесса Анна, король Чарльз и королева Камилла / Фото: Getty Images

Они состоялись в Мемориальном парке принцессы и герцога Файфа в Бремаре. Вчера мы показывали вам фото короля Чарльза и королевы Камиллы с этого мероприятия. Король выглядел стильно в гольфах с красными ленточками, а его супруга выбрала эффектный зеленый наряд и шляпу с перьям.

Принцесса Анна / Фото: Getty Images

73-летняя сестра короля – принцесса Анна – была в красном коротком пальто и клетчатой юбке зеленого цвета длины до колен, которую надела в сочетании с черными кожаными туфлями на каблуках. Под мышкой королевская принцесса несла небольшую синюю сумку, которая была явно не первой свежести и на ней немного облезла кожа. Впрочем, Анна известна своей бережливостью и носит вещи по многу лет.

Сумка принцессы Анны / Фото: Getty Images

Образ Ее Королевского Высочества дополняла красная небольшая шляпа и брошка, пришпиленная сверху на пальто.

Принцесса Анна с братом королем Чарльзом III / Фото: Getty Images

Напомним, ранее мы рассказывали с чего начинает свой день королевская принцесса Анна.

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