В красном пальто и с потертой сумкой: принцесса Анна вышла в свет с королем и королевой

73-летняя принцесса Анна произвела фурор своим ярким луком на Играх Бремара, которые проходят в Шотландии.
Члены британской королевской семьи еще полсентября точно проведут на каникулах в Шотландии. Там монаршая семья не только отдыхает от публики и вспышек фотокамер, но и посетила вот Braemar Gathering 2023.
Они состоялись в Мемориальном парке принцессы и герцога Файфа в Бремаре. Вчера мы показывали вам фото короля Чарльза и королевы Камиллы с этого мероприятия. Король выглядел стильно в гольфах с красными ленточками, а его супруга выбрала эффектный зеленый наряд и шляпу с перьям.
73-летняя сестра короля – принцесса Анна – была в красном коротком пальто и клетчатой юбке зеленого цвета длины до колен, которую надела в сочетании с черными кожаными туфлями на каблуках. Под мышкой королевская принцесса несла небольшую синюю сумку, которая была явно не первой свежести и на ней немного облезла кожа. Впрочем, Анна известна своей бережливостью и носит вещи по многу лет.
Образ Ее Королевского Высочества дополняла красная небольшая шляпа и брошка, пришпиленная сверху на пальто.
Напомним, ранее мы рассказывали с чего начинает свой день королевская принцесса Анна.
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