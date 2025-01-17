В красном пальто и с прической "улей": принцесса Анна посетила рабочее мероприятие

Сестра короля Чарльза посетила благотворительную организацию Wings for Warriors, которая занимается обучением раненых, пострадавших или больных военнослужащих и ветеранов как профессиональных пилотов.

Принцесса Анна прибыла в учебный центр аэропорта Глостершира в Челтнеме. Для появления на публике Анна выбрала красное короткое двубортное пальто, которое сочетала с юбкой в мелкую клетку темно-синего цвета, кожаными перчатками и клатчем на ремешке-цепочке, который держала под мышкой.

У принцессы была ее классическая прическа "улей", золотую брошь прикрепила на воротник пальто, надела жемчужные серьги-гвоздики и подчеркнула губы помадой.

Принцесса Анна / Фото: Getty Images

Зимние каникулы принцесса Анна проводила с семьей в Норфолке, в загородном поместье Сандрингем, которое так любила в свое время покойная королева Елизавета II. Принцессу видели с ее братом королем Чарльзом, когда они ходили на воскресную службу в церковь.

Принцесса Анна в Сандрингеме / Фото: Associated Press

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