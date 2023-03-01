В красном пальто и серьгах за миллион гривен: принцесса Кейт с мужем на торжественном параде

Принцесса Уэльская Кэтрин вместе с супругом, принцем Уильямом, присутствовала на параде в честь Дня святого Давида.

Сегодня в Уэльсе празднуют национальный праздник – День святого Давида. Принц и принцесса Уэльские чествовали валлийских гвардейцев в Виндзоре, недалеко от их дома, во время праздничного парада.

Принцесса Уэльская и принц Уильям / Фото: Associated Press

Это событие ознаменовало собой первый визит принца Уильяма в валлийскую гвардию с тех пор, как он стал церемониальным полковником валлийской гвардии, о чем было объявлено в декабре 2022 года.

На параде Уильям и Кейт раздали символический лук-порей офицерам и гвардейцам полка в традиционной части парада в честь Дня Святого Давида. Лук-порей долгое время ассоциировался с Уэльсом — согласно легенде, святой покровитель нации велел валлийским солдатам носить лук-порей на своих шлемах, чтобы они могли лучше узнавать друг друга в битве против саксов.

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Церемония закончилась тем, что принц Уэльский принял королевский салют, когда войска прошли маршем.

В этот день Кэтрин была в красном длинном пальто от Alexander McQueen за 3608 долларов, дополнив лук черными замшевыми сапогами на высоких каблуках, сумкой Mulberry и шляпой-таблеткой от Juliette Botterill.

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

В ушах у принцессы сверкали бриллиантовые серьги в виде цветка от Asprey стоимостью 27700 долларов (1 023 008 грн). Кейт собрала волосы в низкий пучок и сделала красивый дневной макияж. Принц Уэльский был в военной форме.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Напомним, вчера Кейт и Уильям посетили Южный Уэльс, где принцесса блистала в белом пальто от Alexander McQueen и юбке от Zara.

Принц и принцесса Уэльские / Фото: Associated Press

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