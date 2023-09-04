В красном пальто и шляпе с цветком: еще один яркий выход принцессы Анны

Несколько дней назад 73-летняя принцесса вместе с братом королем Чарльзом III, королевой Камиллой, премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и его супругой Акшатой Мурти посетили службу в церкви Крати, в Балморале, в Абердине.

Принцесса Анна / Фото: Getty Images

Принцесса Анна надела красное платье прямого ситуэта и сверху клетчатое пальто тоже красного оттенка з золотыми пуговицами. К образу подобрала светлую небольшую шляпу с красной лентой и декорированную цветком. На груди у принцессы была пришпилена брошка, а в ушах были небольшие серьги-висюльки. Ее волосы были собраны в классическую прическу.

Принцесса Анна / Фото: Getty Images

Напомним, принцесса Анна произвела фурор своим ярким луком на Играх Бремара, которые проходят в Шотландии и, которые она также посетила со своими королевскими родственниками.

Читайте также: