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В красном пальто и со змеей на пальце: королева Максима на деловом ивенте в США

В красном пальто и со змеей на пальце: королева Максима на деловом ивенте в США

Королева Максима / Фото: Getty Images

Королева Нидерландов продолжает свой визит в Вашингтон.

Ее Величество королеву Максима запечатлели по пути в Международный валютный фонд (МВФ). Максима посещает Вашингтон в качестве специального адвоката Генерального секретаря ООН по вопросам финансового здоровья.

Королева Максима / © Getty Images
Королева Максима / Фото: Getty Images

В этот день супруга короля Нидерландов выбрала для выхода на публику платье в мелкий принт "гусиная лапка" от Natan Couture, красное пальто Max Mara с поясом на талии и ему в тон подобрала шарф, кожаные перчатки и сапоги Gianvito Rossi.

Королева Максима / © Getty Images
Королева Максима / Фото: Getty Images

Свой эффектный образ королева дополнила серьгами в тон и кольцом в виде змеи из разноцветных камней на пальце. У нее был натуральный макияж и волосы собраны в низкий пучок.

Королева Максима / © Getty Images
Королева Максима / Фото: Getty Images

Вчера в Вашингтоне Максима появилась на публике в зеленом пальто и кожаной юбке.

Королева Максима / © Getty Images
Королева Максима / Фото: Getty Images

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