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В красном пальто и туфлях-лодочках: яркая королева Матильда прогулялась по Нью-Йорку

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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В красном пальто и туфлях-лодочках: яркая королева Матильда прогулялась по Нью-Йорку

Королева Матильда / Фото: Getty Images

Королева Бельгии Матильда прилетела в Нью-Йорк на важное мероприятие.

Супруга короля Филиппа и заместитель Постоянного представителя Бельгии при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке Карл Лагати прогулялись по улицам Нью-Йорка перед мероприятием ЮНИСЕФ "Психическое здоровье" в кулуарах 78-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.

Королева Матильда была в ярком красном пальто необычного фасона, которое дополнила замшевыми туфлями-лодочками с прозрачными вставками на каблуках и миниатюрным клатчем в тон.

Из украшений Матильда подобрала к образу несколько золотых браслетов, часы и серьги, похоже, с бриллиантами. У королевы был максимально легкий макияж на лице и классическая укладка.

Королева Матильда / © Getty Images
Королева Матильда / Фото: Getty Images

Королева любит красный цвет и иногда появляется на публике в таких аутфитах. К примеру, на службе в Национальный день Матильда появилась на публике именно в таком наряде.

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Дата публикации
Просмотры
571
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