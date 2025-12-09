ТСН в социальных сетях

В красном пальто и туфлях с золотыми бантами: леди Китти Спенсер посетила рождественскую службу

Леди Китти Спенсер появилась на праздничном мероприятии в ярком луке.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Леди Китти Спенсер

Леди Китти Спенсер / © Getty Images

Китти посетила рождественскую службу Centrepoint Christmas Carol Service в церкви Христа в Спиталфилдсе в Лондоне. На праздничном мероприятии леди Спенсер блистала в красном пальто длины до колен с черным бархатным воротником и золотыми пуговицами. Образ Китти дополнила черными плотными колготами и туфлями-лодочками, украшенными золотыми бантами с камнями и стразами.

Леди Китти распустила длинные белокурые волосы, сделала красивый вечерний макияж, а образ дополнила бриллиантовыми серьгами и несколькими кольцами на пальцах.

Леди Китти Спенсер / © Getty Images

Леди Китти Спенсер / © Getty Images

Напомним, недавно в Вестминстерском аббатстве состоялся рождественский концерт принцессы Уэльской Кейт, который называется «Вместе на Рождество». Его посетила не только семья Кейт, но и многие ее королевские родственники.

Семья Уэльских на рождественском концерте в Вестминстерском аббатстве / © Associated Press

Семья Уэльских на рождественском концерте в Вестминстерском аббатстве / © Associated Press

