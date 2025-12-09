- Дата публикации
В красном пальто и туфлях с золотыми бантами: леди Китти Спенсер посетила рождественскую службу
Леди Китти Спенсер появилась на праздничном мероприятии в ярком луке.
Китти посетила рождественскую службу Centrepoint Christmas Carol Service в церкви Христа в Спиталфилдсе в Лондоне. На праздничном мероприятии леди Спенсер блистала в красном пальто длины до колен с черным бархатным воротником и золотыми пуговицами. Образ Китти дополнила черными плотными колготами и туфлями-лодочками, украшенными золотыми бантами с камнями и стразами.
Леди Китти распустила длинные белокурые волосы, сделала красивый вечерний макияж, а образ дополнила бриллиантовыми серьгами и несколькими кольцами на пальцах.
