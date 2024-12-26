В красном пальто и высоких сапогах: министр сельского хозяйства Франции попала под прицел папарацци

Анни Женевар выбрала для своего выхода яркую верхнюю одежду и маникюр.

Министр сельского хозяйства, продовольственного суверенитета и лесного хозяйства Франции – Анни Женевар – попало под прицел фоторафов, когда приехала на встречу в Межминистерском кризисном центре Министерства внутренних дел в Париже.

Она выглядела ярко. Политик была одета в классическое красное пальто, черный свитер с высокой горловиной и серую юбку длины миди.

Анни Женевар / Фото: Associated Press

Свой деловой образ Анни дополнила черными кожаными высокими сапогами на стойких каблуках. Женевар сделала укладку, яркий макияж смоки-айс и с красной помадой, а также красный маникюр. Уши она украсила золотыми серьгами-кольцами, а руки – золотыми кольцами.

Напомним, а министр энергетики Франции прибыла на рабочую встречу в красном жакете и ботильонах на каблуках.

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