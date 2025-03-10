В красном пальто с бантом и чокере королевы: принцесса Кейт с мужем Уильямом приехала на службу

Принц и принцесса Уэльские присутствует сегодня на ежегодной службе в честь Дня Содружества в Вестминстерском аббатстве в Лондоне.

Принцесса Уэльская впервые за два года посетила службу по случаю Дня Содружества в Вестминстерском аббатстве, пропустив прошлогоднее мероприятие из-за лечения рака.

Кейт приехала в аббатство вместе с мужем принцем Уильямом, одета в эффектное пальто от Catherine Walker с большим бантом, которое уже носила ранее и шляпу от Gina Foster. Под пальто у принцессы виднелось платье оттенка чуть темнее.

Кейт и Уильям Уэльские / Фото: Getty Images

На шее у Кейт был японский жемчужный чокер Four Row с центральной бриллиантовой застежкой изогнутой формы. Он принадлежал покойной королеве Елизавете II, которая заказала его из набора "лучших культивированных жемчужин, подаренных ей японским правительством". А одалживала поносить его лишь принцессе Диане и принцессе Кейт. В ушах у принцесса носила серьги-висюльки тоже из жемчуга. Ее волосы были распущены, а макияж на лице лаконичный.

Принцесса Кейт / Фото: Getty Images

Принц Уильям был одет в темно-синий костюм, белую рубашку и темно-синий галстук в крапинку.

Напомним, недавно мы показывали, как королева Дании Мэри повторила образ принцессы Уэльской Кейт.

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