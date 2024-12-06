В красном пальто с большим бантом на груди: принцесса Кейт в ярком образе приехала на рождественский концерт

Концерт, организованный супругой принца Уильяма, пройдет уже в четвертый раз. В центре внимания мероприятия будет тема "насколько мы нужны друг другу, особенно в самые трудные времена нашей жизни". Тема выбрана не просто так, ведь для Кейт уходящий 2024-й год стал годом борьбы за жизнь, принцесса проходила лечение от рака.

Принцесса Уэльская Кейт / Фото: Associated Press

Сегодня Кейт блистает в двубортном красном пальто с большим бархатным черным бантом на груди от Alexander McQueen, под пальто у принцессы виднелась красная клетчатая юбка Emilia Wickstead, которую Кэтрин уже носила ранее, а обута она была в пару черных замшевых сапог на каблуках Ralph Lauren.

Принцесса Уэльская Кейт на рождественском концерте в Вестминстерском аббатстве / Фото: Getty Images

В ушах у принцессы Уэльской красивые серьги-висюльки с камнями, ее волосы красиво уложены волнами, а на лице насыщенный вечерний макияж. Также из украшений образ дополняет золотой браслет (его мы не видели раньше) и помолвочное кольцо с сапфиром, которое принцесса снова надела после непродолжительной паузы.

Принцесса Уэльская Кейт / Фото: Associated Press

Принцесса Уэльская Кейт на рождественском концерте в Вестминстерском аббатстве / Фото: Getty Images

Ожидается, что Кейт будет ссопровождать семья – принц Уильям и, возможно, присоединятся дети – принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи. Также концерт посетят и члены королевской семьи.

Принцесса Уэльская Кейт / Фото: Associated Press

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