В красном пальто: стильная королева Летиция с мужем-королем была запечатлена в аэропорту

В красном пальто: стильная королева Летиция с мужем-королем была запечатлена в аэропорту

Испанские монархи вчера отправились в с официальным визитом в Швецию.

Король Филипп VI и его супруга королева Летиция были запечатлены репортерами в аэропорту Мадрид-Барахас имени Адольфо Суареса 23 ноября. Король и королева прошлись по красной дорожке к трапу во время официального мероприятия.

Королева Летиция и король Филипп VI / Getty Images

На Летиции в этот день было насыщенно красного цвета пальто от Hugo Boss с поясом на талии, сочетая его с черной водолазкой и широкими укороченными брюками со стрелками. Обута Летиция была в высокие кожаные сапоги на каблуках. В руках у нее были кожаные перчатки, на лице – маска, в ушах – маленькие золотые серьги, макияж в натуральных оттенках, а волосы распущены.

Король Филипп VI тоже надел темное пальто и костюм с белой рубашкой, подобрав красный галстук в тон наряда своей жены. Сегодня ожидаем увидеть новые королевские выходы в Швеции, вероятно, с членами шведской королевской семьи.

Королева Летиция и король Филипп VI / Getty Images

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