В красном пальто: яркая принцесса Кейт приехала с мужем Уильямом в Уэльс

Принц и принцесса Уэльские в первых день после завершения королевского траура по Елизавете II приехали в Уэльс.

Пара посетила с визитом станцию ​​спасательных шлюпок RNLI Holyhead в Холихеде, Уэльс, где они встретились с командой волонтеров и другими людьми.

Принц и принцесса Уэльские / Фото: Associated Press

Это одна из старейших станций спасательных шлюпок на валлийском побережье, и на протяжении многих лет ее члены получили в общей сложности 70 наград за храбрость.

Уильям и Кейт отправились к морской пехоте и кафе-бару Холихеда, где они встретились с людьми из местных малых предприятий и организаций, включая береговую охрану и морских кадетов. Холихед находится всего в получасе езды от дома, который принц и принцесса арендовали как молодожены на острове Англси в период с 2010 по 2013 год, когда Уильям был пилотом поисково-спасательного вертолета Королевских ВВС.

Принц и принцесса Уэльские / Фото: Associated Press

Кейт и Уильям говорят, что испытывают глубокую привязанность к стране. Как вспоминает Daily Mail, именно здесь, в Уэльсе, они растили первые несколько месяцев своего первенца принца Джорджа, которому однажды предстоит взойти на трон.

Пару сегодня встречали поклонники. Среди них был маленький мальчик, который прибыл на станцию, чтобы вручить Кэтрин цветы. Принцесса с удовольствие опустилась на корточки, чтобы поговорить с ребенком, а позже к ней присоединился и Уильям.

Принц и принцесса Уэльские / Фото: Associated Press

Принц и принцесса Уэльские / Фото: Associated Press

Сегодня новоиспеченная принцесса Уэльская выглядела потрясающе в красном пальто с золотыми пуговицами от LK Bennett, черных брюках клеш со стрелками, черной кофте и золотых серьгах от Spells of Love, а в руках держала черную сумку Grace Han.

В макияже Кэтрин слегка подчеркнула глаза и губы, а волосы просто распустила. Принц Уильям был в темном пиджаке, под который надел голубую рубашку и галстук.

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Принц и принцесса Уэльские / Фото: Associated Press

Это первый выход принца и принцессы Уэльских после траура по королеве Елизавете II и с новыми титулами.

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