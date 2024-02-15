В красном пальто, замшевых сапогах и с цветком на руке: красивый образ Джилл Байден на День Валентина

Вчера, 14 февраля, фотографы запечатлели, как президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден осматривали декорации и фотозону на Северной лужайке Белого дома в Вашингтоне, посвященные Дню святого Валентина.

Джилл и Джо Байдены / Фото: Associated Press

Все было оформлено в розово-красных цветах и с сердечками.

Джилл и Джо Байдены / Фото: Associated Press

Джилл подготовилась к празднику и надела элегантное красное пальто, скомбинированное с большим черным шарфом, черными брюками, кожаными перчатками и черными замшевыми сапогами. На руку она привязала белый цветок с зелеными листьями.

Джилл и Джо Байдены / Фото: Associated Press

Красивая прическа, макияж с акцентом на глазах и лаконичные серьги завершили лук первой леди.

Джилл и Джо Байдены / Фото: Associated Press

Джо Байден был одет в темно-синюю куртку, из которой выглядывала белая рубашка, и темно-синие брюки.

Джилл и Джо Байдены / Фото: Associated Press

Напомним, Джилл Байден в наряде цвета фуксии и цветочных слингбэках встретилась с королевскими супругами.

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