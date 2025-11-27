В красном плаще и с колье на шее: еще один який выход королевы Максимы с поездки в Индонезию

Королева Максима и президент Индонезии / © Getty Images

Ее Величество королева встретилась с президентом Индонезии Прабово Субианто по прибытии на встречу во Дворце Мердека в Джакарте.

Королева Максима и президент Индонезии / © Getty Images

Королева Максима приняла участие в круглом столе, посвященном борьбе с мошенничеством. Также состоялась встреча с министрами, посвященная политике и регулированию, способствующим финансовому благополучию домохозяйств. В рамках пленарной программы мероприятия королева также приняла участие в двухсторонней дискуссии о финансовом благополучии.

Королева Максима и президент Индонезии / © Getty Images

В этот раз на публике королева появилась в красном плаще с поясом на талии, под которое надела красное платье и взяла с собой красный клатч. Также королевский образ дополняли красные двухцветные туфли на каблуках, широкий браслет на запястье, колье и серьги в ушах. Волосы Максима распустила и сделала простой дневной макияж.

Королева Максима / © Associated Press

Ранее мы показывали, какие еще образы выбирала для публичных выходов во время поездки в Индонезию королева Нидерландов. Она посещала текстильную фабрику в Соло и посетила комплекса субсидируемого жилья для малообеспеченных семей в Бекаси, Западная Ява.