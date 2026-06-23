В красном платье без рукавов: сестра королевы Летиции посетила деловое мероприятие

Тельма Ортис / © Getty Images

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Она председательствовала на ежегодном политическом диалоге Мадридского клуба, посвященном вопросам управления и предоставления глобальных общественных благ и, который приурочен к 25-летию учредительной конференции организации.

Мероприятие объединяет бывших глав демократических государств и правительств, экспертов и влиятельных заинтересованных лиц для обсуждения наиболее актуальных проблем, стоящих перед демократией и международным сотрудничеством.

Тельма Ортис / © Getty Images

Тельма Ортис была одета в красное трикотажное платье без рукавов и с высокой горловиной, она распустила волосы и сделала выразительный макияж.

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Напомним, ранее мы показывали, как королева Летиция посетила заседание Попечительского совета Резиденции для студентов в Мадриде, где продемонстрировала образ в платье-рубашке и эспадрильях на платформе.

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