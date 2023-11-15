В красном платье Dolce & Gabbana: королева Максима впечатлила красивым образом

Супруга короля Виллема-Александра посетила празднование 5-летия организации SchuldenlabNL в Nationale Nederlanden в Гааге.

Королева выбрала красные оттенки для очередного появления на публике. На ней было красное платье длины ниже колен с контрастной строчкой от Dolce & Gabbana, поверх него Максима надела пальто-накидку цвета марсала от Valentino из кашемира, а ей в тон подобрала кожаную сумку Wandler и замшевые туфли-лодочки на каблуках уже традиционно от Gianvito Rossi.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Королева Максима распустила светлые волосы, сделала макияж с акцентом на глаза и подчеркнула губы помадой теплого оттенка, в ушах у нее сверкали серьги с крупными камнями, а на запястье было несколько браслетов.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Напомним, недавно мы показывали вам новые портреты короля и королевы, которые были выпущены в честь десятилетия пребывания ее мужа Виллема-Александра на престоле.

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