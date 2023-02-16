В красном платье-футляре и на шпильках: первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что уходит в отставку

Стерджен была на должности главы правительства более 8 лет.

Вчера, 15 февраля, первый министр Шотландии Никола Стерджен во время пресс-конференции в Эдинбурге официально заявила, что уходит в отставку, пишет The Guardian.

Никола Стерджен / Фото: Associated Press

Она складывает полномочия первого министра страны и покидает пост лидера Шотландской национальной партии.

"Сегодня я объявляю о своем намерении уйти с должности первого министра и лидера моей партии. Я попросила национального секретаря ШНП начать процесс избрания нового лидера партии, и я останусь на своей должности до тех пор, пока не будет выбран мой преемник", — сказала Стерджен.

Никола Стерджен / Фото: Associated Press

На пресс-конференции Никола появилась в ярком деловом образе. На ней было красное платье-футляр, поверх которого она надела красный приталенный жакет с одной пуговицей. Обута Стерджен была в черные туфли на шпильках.

Никола Стерджен / Фото: Getty Images

Политик сделала себе укладку с прикорневым объемом, макияж с черными стрелками и украсила уши серьгами-гвоздями.

Напомним, Никола Стерджен возглавляла партию, выступающую за выход Шотландии из состава Великобритании, с 2014 года. Она стала первой женщиной в должности главы правительства и пробыла на ней дольше всего – более 8 лет.

Читайте также: