Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В красном платье-футляре и с кудрями: новый выход пресс-секретаря Байдена

В красном платье-футляре и с кудрями: новый выход пресс-секретаря Байдена

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Карин Жан-Пьер ежедневно демонстрирует журналистам новые деловые луки.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер продолжает демонстрировать перед журналистами свои модные эксперименты с цветами.

Карин Жан-Пьер / © Associated Press
Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

В этот раз на брифинге в Вашингтоне она предстала в красном платье-футляре, сверху которого надела белый жакет.

Карин Жан-Пьер / © Associated Press
Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Как всегда, Карин уложила свои кудри, сделала макияж с любимыми персиковыми тенями на веках, украсила уши жемчужными серьгами-пусетами, а руку – серебряным браслетом.

Карин Жан-Пьер / © Associated Press
Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

В прошлый раз Карин Жан-Пьер продемонстрировала очень странное сочетание цветов в своем деловом аутфите.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация