В красном платье-футляре: невестка Трампа продемонстрировала стройную фигуру

Лара Трамп часто появляется на публике в нарядах красных оттенков.

Невестка Дональда Трампа – Лара Трамп, являющаяся сопредседателем национального комитета от Республиканской партии, побывала на теледебатах между Дональдом Трампом и Камалой Харрис.

Лара Трамп / Фото: Associated Press

Там Лара появилась в красном наряде – традиционном цвете для Республиканской партии. На ней было приталено платье-футляр с короткими рукавами и асимметричным воротником, отлично подчеркнувшим ее стройную фигуру.

Лара Трамп / Фото: Associated Press

Аутфит невестка Трампа дополнила белой вместительной сумкой, укладкой с локонами, насыщенным макияжем и пастельным бледно-голубым маникюром. На руках у нее были золотые браслеты, часы и кольца с бриллиантами.

Лара Трамп / Фото: Associated Press

Напомним, Лару Трамп часто можно было увидеть в красных нарядах. На первом раунде теледебатов между экспрезидентом Дональдом Трампом и президентом Джо Байденом она предстала в красном платье А-силуэта без рукавов, которое подчеркнуло ее подкаченные руки.

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