В красном платье и бархатных туфлях: эффектный выход пресс-секретаря Байдена

Карин Жан-Пьер любит носить наряды в красных оттенках.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер приняла участие в очередном брифинге в Вашингтоне.
Перед журналистами она предстала в эффектном луке. На Карин было красное платье миди с пикантным вырезом и тканевым поясом на талии. Наряд хорошо сидел на ее стройной фигуре. Платье она скомбинировала с бархатными бежевыми туфлями на шпильках.
Свой образ Жан-Пьер дополнила фирменной прической с кудрями, макияжем с персиковыми тенями, жемчужными серьгами-пусетами и жемчужным ожерельем.
Напомним, Карин Жан-Пьер посетила мюзикл в Нью-Йорке. Там она предстала в розовых брюках, розовом жакете и серой полосатой рубашке интересного кроя.
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