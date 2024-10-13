В красном платье и бежевом тренче: стильная королева Летиция на праздновании Национального дня

На мероприятии появился король Филипп VI, королева Летиция и их старшая дочь – наследная принцесса Леонор.

Королева появилась на публике в красном платье миди с вырезом на спине и бантом на шее, которое сочетала с бежевым тренчем, красными туфлями-лодочками на невысоких каблуках и кожаным красным клатчем. Летиция распустила волосы и сделала красивый и выразительный макияж, а в ее ушах были серьги-висюльки с рубинами, а на пальце любимое кольцо Coreterno. В похожем аутфите мы видели Летицию во время недавнего визита в Милан.

Королева Летиция и король Филипп VI с дочерью принцессой Леонор / Фото: Getty Images

Король Филипп VI надел темный костюм, рубашку и красный галстук, а его дочь-наследница принцесса Леонор была в военной форме.

Королева Летиция и король Филипп VI с принцессой Леонор / Фото: Getty Images

Буквально за день до празднования Наицонального дня королева Летиция появилась на церемонии вручения "Национальных культурных премий 2022 и 2023 годов" в Музее королевы Софии в Мадриде. Там Ее Величество блистала в молочном платье, которое сочетала с туфлями-слингбэками оттенка металлик от Magrit.

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

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