В красном платье и бриллиантовых серьгах-люстрах: княгиня Монако Шарлин блистала на приеме

Княгиня Шарлин / © Getty Images

Реклама

Президент Франции Эммануэль Макрон и его жена первая леди Брижит Макрон посетили Монако с двухдневным государственным визитом. Пару встретили князь Монако Альбер II и княгиня Шарлин в своем дворце.

Княгиня Шарлин, князь Альбер, Брижит Макрон, Эмманюэль Макрон, принцесса Габриэлла, принц Жак / © Getty Images

Также князь и княгиня устроили вечером в честь гостей государственный ужин в Тронном зале. Шарлин появилась перед гостями в роскошном красном платье с ассиметричным подолом и юбкой с множеством складок. Платье имело трендовую сейчас заниженную талию.

Особенным акцентом в этом роскошном образе стали бриллиантовые серьги-люстры княгини от ювелирного бренда Graff.

Реклама

Княгиня Шарлин и князь Альбер / © Getty Images

Напомним, что в конце мая креативный директор люксового Модного дома Dior Мария Грация Кьюри покинула свой пост, после девяти лет на этой посаде.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / © Getty Images Княгиня Шарлин и князь Альбер II / © Getty Images Княгиня Шарлин и князь Альбер II / © Getty Images Княгиня Шарлин со своей дочерью принцессой Габриэллой и сыном принцем Жаком / © Getty Images Княгиня Шарлин и князь Альбер II на предкоронационном приеме в Букингемском дворце / © Getty Images Княгиня Шарлин и князь Альбер II / © Getty Images Княгиня Шарлин и князь Альбер II / © Getty Images Свадьба княгини Шарлин и князя Альбера II / © Getty Images Княгиня Шарлин / © Getty Images Княгиня Шарлин и князь Альбер II / © Getty Images Княгиня Шарлин, Альбер II / © Getty Images Княгиня Шарлин и князь Альбер II / © Getty Images Князь Монако Альбер II и княгиня Шарлин / © Getty Images Княгиня Шарлин / © Getty Images