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В красном платье и бриллиантовых серьгах-люстрах: княгиня Монако Шарлин блистала на приеме
Княгиня привлекла особое внимание, выбрав длинное красное платье Dior.
Президент Франции Эммануэль Макрон и его жена первая леди Брижит Макрон посетили Монако с двухдневным государственным визитом. Пару встретили князь Монако Альбер II и княгиня Шарлин в своем дворце.
Также князь и княгиня устроили вечером в честь гостей государственный ужин в Тронном зале. Шарлин появилась перед гостями в роскошном красном платье с ассиметричным подолом и юбкой с множеством складок. Платье имело трендовую сейчас заниженную талию.
Особенным акцентом в этом роскошном образе стали бриллиантовые серьги-люстры княгини от ювелирного бренда Graff.
Напомним, что в конце мая креативный директор люксового Модного дома Dior Мария Грация Кьюри покинула свой пост, после девяти лет на этой посаде.