В красном платье и черной кейп-накидке: королева Камилла посетила лондонский Тауэр

Королева Камилла / © Getty Images

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Это уже второй раз, когда на башне представлена ​​культовая экспозиция маков, после успеха инсталляции 2014 года «Окровавленные земли и красные моря», которая была приурочена к столетию начала Первой мировой войны. Она состояла из 888 246 керамических маков, каждый из которых символизировал жизнь одного военного, погибшего во время войны, пишет express.co.uk.

Почти 30 000 керамических маков из предыдущей инсталляции были установлены в ознаменование 80-й годовщины Дня Победы. Маки представлены в новом дизайне внутри внутренних стен Башни, напоминающем «рану», чтобы отразить длительные жертвы, принесенные во время Второй мировой войны.

Королева Камилла / © Getty Images

На Камилле было эффектное красное платье из шерстяного крепа от Fiona Clare и черные кожаные перчатки с вышитыми на них маками. Также на ней была черная короткая кейп-накидка и платок на шее. Во время своего визита Камилла осмотрела маки и встретилась с представителями лондонского Тауэра, командой, стоявшей за установкой, школьниками и ветеранами.

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Королева Камилла / © Getty Images

Также сегодня, напомним, король Чарльз и королева Камилла открыли свои новые портреты представленные ко второй годовщине коронации в Центральном зале Национальной галереи.

Король Чарльз и королева Камилла / © Associated Press