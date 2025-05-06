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В красном платье и черной кейп-накидке: королева Камилла посетила лондонский Тауэр
Королева Камилла осмотрела новую экспозицию керамических маков в лондонском Тауэре.
Это уже второй раз, когда на башне представлена культовая экспозиция маков, после успеха инсталляции 2014 года «Окровавленные земли и красные моря», которая была приурочена к столетию начала Первой мировой войны. Она состояла из 888 246 керамических маков, каждый из которых символизировал жизнь одного военного, погибшего во время войны, пишет express.co.uk.
Почти 30 000 керамических маков из предыдущей инсталляции были установлены в ознаменование 80-й годовщины Дня Победы. Маки представлены в новом дизайне внутри внутренних стен Башни, напоминающем «рану», чтобы отразить длительные жертвы, принесенные во время Второй мировой войны.
На Камилле было эффектное красное платье из шерстяного крепа от Fiona Clare и черные кожаные перчатки с вышитыми на них маками. Также на ней была черная короткая кейп-накидка и платок на шее. Во время своего визита Камилла осмотрела маки и встретилась с представителями лондонского Тауэра, командой, стоявшей за установкой, школьниками и ветеранами.
Также сегодня, напомним, король Чарльз и королева Камилла открыли свои новые портреты представленные ко второй годовщине коронации в Центральном зале Национальной галереи.