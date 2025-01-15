В красном платье и интересной обуви с орнаментом: министр внутренних дел США Деб Хааланд выступила на мероприятии

Министр внутренних дел США Деб Хааланд вместе с президентом Джо Байденом приняла участие в мероприятии по случаю установления Национального монумента Чаквалла и Национального монумента Саттитла-Гайлендс, состоявшегося в восточной комнате Белого дома в Вашингтоне.

Деб Гааланд и Джо Байден / Фото: Associated Press

Хааланд появилась там в красном платье за колени и красном жакете. Наряд она дополнила интересной разноцветной обувью с национальным орнаментом.

Деб Гааланд и Джо Байден / Фото: Associated Press

У нее была укладка с локонами и макияж. Уши она украсила экстравагантными белыми серьгами с ракушками, руки – кольцами, часами с черным ремешком и голубым браслетом из бисера с цветным узором, а на шее было белое ожерелье.

Деб Гааланд / Фото: Associated Press

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