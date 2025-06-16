В красном платье и керамических серьгах: принцесса Како встретилась с японским обществом в Бразилии

Принцесса Како / © Associated Press

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Принцесса Како в рамках своего официального визита в Бразилию посетила японскую общину в городе Фос-ду-Игуасу. Там она пообщалась с членами общества.

Принцесса Како / © Associated Press

Принцесса выбрала для своего появления красное платье миди свободного силуэта, с рукавами до локтей и интересным воротником. Наряд она сочетала с белыми кожаными туфлями на стойких каблуках.

Принцесса Како / © Associated Press

Како собрала волосы в низкий хвост, сделала макияж с красной помадой и украсила уши красивыми керамическими серьгами.

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Принцесса Како / © Associated Press

Напомним, принцесса Како на церемонии приветствия в Бразильском обществе японской культуры появилась в небесно-голубом платье, украшенном нежно-розовой и голубой цветочной вышивкой.