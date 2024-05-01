В красном платье и кожаных лодочках: Кэрри Джонсон приехала в Букингемский дворец

Кэрри Джонсон была одной среди приглашенных на прием во время которого Ее Величество королева Камилла выразила признательность всем, кто поддерживает жертв сексуального насилия.

Жена Борис Джонсона была в красном платье длины миди, обута в кожаные туфли-лодочки на каблуках, также она распустила белокурые волосы, сделала легкий макияж на лице, надела браслет и несколько колец на пальцы.

Кэрри Джонсон, Зара МакДермотт и Карен МакДермотт / Фото: Associated Press

Кэрри вместе с Зарой МакДермотт и Сери Блэр были среди тех, кто был приглашен отметить перезапуск проекта Wash Bags, инициированном Камиллой еще в 2013 году после того, как она услышала истории людей, переживших изнасилование и сексуальное насилие, во время своих визитов в центры помощи жертвам сексуального насилия.

Кэрри Джонсон / Фото: Associated Press

Напомним, Кэрри Джонсон сейчас редко появляется на публике так как год назад родила третьего ребенка и полностью сосредоточена на семье и материнстве.

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