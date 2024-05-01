В красном платье и кожаных лодочках: Кэрри Джонсон приехала в Букингемский дворец

Супруга Бориса Джонсона и мать его троих детей посетила прием в Букингемском дворце, организованный королевой Камиллой.
Кэрри Джонсон была одной среди приглашенных на прием во время которого Ее Величество королева Камилла выразила признательность всем, кто поддерживает жертв сексуального насилия.
Жена Борис Джонсона была в красном платье длины миди, обута в кожаные туфли-лодочки на каблуках, также она распустила белокурые волосы, сделала легкий макияж на лице, надела браслет и несколько колец на пальцы.
Кэрри вместе с Зарой МакДермотт и Сери Блэр были среди тех, кто был приглашен отметить перезапуск проекта Wash Bags, инициированном Камиллой еще в 2013 году после того, как она услышала истории людей, переживших изнасилование и сексуальное насилие, во время своих визитов в центры помощи жертвам сексуального насилия.
Напомним, Кэрри Джонсон сейчас редко появляется на публике так как год назад родила третьего ребенка и полностью сосредоточена на семье и материнстве.
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