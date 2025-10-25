- Дата публикации
В красном платье и красивой укладкой: Серена Уильямс приехала получить награду из рук испанской принцессы
44-летняя американская теннисистка получила признание за свою непревзойденную спортивную карьеру. Ей вручили премию «Принцессы Астурийской».
Серена стала обладательницей одной из премии «Принцессы Астурийской» в этом году — награды, которую вручает наследница испанского престола — принцесса Леонор. Премия вручается в различных областях, включая культуру, технологии, науку и общественные инициативы.
В этом году Уильямс была удостоена награды в спортивной категории, встретившись с королем Филиппом VI, королевой Летицией и их дочерьми, принцессой Леонор и инфантой Софией в театре Кампоамор.
Серена приехала на церемонию в красном макси-платье на одно плечо, со сборкой на груди и талии и дополнила лук красными лаковыми туфлями на каблуках. Она распустила белокурые волосы, сделав укладку легкими волнами, дополнив лук золотыми часами, несколькими браслетами, красным маникюром и макияжем.
