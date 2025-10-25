ТСН в социальных сетях

Дата публикации
В красном платье и красивой укладкой: Серена Уильямс приехала получить награду из рук испанской принцессы

44-летняя американская теннисистка получила признание за свою непревзойденную спортивную карьеру. Ей вручили премию «Принцессы Астурийской».

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Серена Уильямс

Серена Уильямс / © Associated Press

Серена стала обладательницей одной из премии «Принцессы Астурийской» в ​​этом году — награды, которую вручает наследница испанского престола — принцесса Леонор. Премия вручается в различных областях, включая культуру, технологии, науку и общественные инициативы.

Серена Уильямс / © Associated Press

Серена Уильямс / © Associated Press

В этом году Уильямс была удостоена награды в спортивной категории, встретившись с королем Филиппом VI, королевой Летицией и их дочерьми, принцессой Леонор и инфантой Софией в театре Кампоамор.

Серена Уильямс приняла награду от принцессы Леонор / © Associated Press

Серена Уильямс приняла награду от принцессы Леонор / © Associated Press

Серена приехала на церемонию в красном макси-платье на одно плечо, со сборкой на груди и талии и дополнила лук красными лаковыми туфлями на каблуках. Она распустила белокурые волосы, сделав укладку легкими волнами, дополнив лук золотыми часами, несколькими браслетами, красным маникюром и макияжем.

Серена Уильямс / © Associated Press

Серена Уильямс / © Associated Press

Ранее, напомним, мы показывали, какой образ выбрала для светского выхода королева Летиция.

