В красном платье и крокодиловых туфлях: эффектная герцогиня Эдинбургская посетила конференцию

Герцогиня Эдинбургская Софи / © Getty Images

Мероприятие состоялось в Центральном методистском зале, где проходила первая Генеральная Ассамблея ООН, в Лондоне. Герцогиня Эдинбургская приехала на мероприятие в красном платье-миди от Beulah London, которое носила с туфлями из крокодиловой кожи от Jimmy Choo на каблуках.

Герцогиня дополнила образ одной из своих любимых золотых подвесок на шее, а также кольцо на пальце, а у нее в ушах сверкали лаконичные цветочные серьги. Софи распустила волосы и сделала легкий макияж.

Также на днях герцогиня в красивом бордовом аутфите появилась с визитом в Южном Йоркшире. Для поездки Софи выбрала бордовое пальто от Maison Alaia, а также вязаное платье миди с поясом от этого же бренда и дополнила образ новой сумкой через плечо от Sophie Habsburg и сапогами Jimmy Choo на каблуках.

