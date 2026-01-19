ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
79
Время на прочтение
1 мин

В красном платье и крокодиловых туфлях: эффектная герцогиня Эдинбургская посетила конференцию

Герцогиня Эдинбургская Софи присутствовала на конференции ООН, посвященной 80-летию основания ООН.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Герцогиня Эдинбургская Софи

Герцогиня Эдинбургская Софи / © Getty Images

Мероприятие состоялось в Центральном методистском зале, где проходила первая Генеральная Ассамблея ООН, в Лондоне. Герцогиня Эдинбургская приехала на мероприятие в красном платье-миди от Beulah London, которое носила с туфлями из крокодиловой кожи от Jimmy Choo на каблуках.

Герцогиня дополнила образ одной из своих любимых золотых подвесок на шее, а также кольцо на пальце, а у нее в ушах сверкали лаконичные цветочные серьги. Софи распустила волосы и сделала легкий макияж.

Герцогиня Эдинбургская Софи / © Getty Images

Герцогиня Эдинбургская Софи / © Getty Images

Также на днях герцогиня в красивом бордовом аутфите появилась с визитом в Южном Йоркшире. Для поездки Софи выбрала бордовое пальто от Maison Alaia, а также вязаное платье миди с поясом от этого же бренда и дополнила образ новой сумкой через плечо от Sophie Habsburg и сапогами Jimmy Choo на каблуках.

Герцогиня Эдинбургская Софи / © Getty Images

Герцогиня Эдинбургская Софи / © Getty Images

Дата публикации
Количество просмотров
79
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie