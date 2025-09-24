В красном платье и лодочках в тон: королева Матильда на деловой встрече в Нью-Йорке

Королева Матильда / © Getty Images

Вместе с премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером, королева Матильда была запечатлена на улицах Нью-Йорка по пути в штаб-квартиру Организации Объединенных Наций во время недели 80-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.

Матильда в этот раз была в красном платье, идеально подчеркивающем ее фигуру и в красных туфлях-лодочках на каблуках, а в руках держала миниатюрный красный клатч. Ее Величество сделала объемную укладку, макияж, надела золотые серьги с россыпью бриллиантов и браслет с часами на запястье.

Королева Матильда / © Getty Images

Днем ранее, напомним, королева Матильда посетила встречу с Томом Флетчером, заместителем Генерального секретаря по гуманитарным вопросам и координатором чрезвычайной помощи. На нее королева приехала в белом гипюровом платье от Natan Couture.

