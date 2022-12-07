В красном платье и любимой тиаре: принцесса Уэльская на дипломатическом приеме

Прием был организован для 500 членов дипломатического корпуса, гостей приветствовали в парадных залах Букингемского дворца. В центре внимания были, конечно же, король Чарльз и королева Камилла, а также принц и принцесса Уэльские.

Принц и принцесса Уэльские / Фото: Associated Press

40-летняя принцесса Кейт была в красном платье, расшитом бисером и пайетками, от Jenny Packham, на голове у нее красовалась одна из любимых тиар "Цветок лотоса", а в ушах были серьги из шкатулки королевы Елизаветы II.

Через плечо Кэтрин была надета синяя лента, а на груди красовался орден Королевской семьи, а также брошка в стиле ар-деко с бриллиантами.

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Вечерний макияж и новая прическа прекрасно гармонировали с образом принцессы Уэльской в целом.

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Недавно, принц и принцесса Уэльские вернулись из Бостона, где посещали церемонию вручения премии Earthshot Prize 2022, учрежденную два года назад принцем Уильямом.

Кейт и Уильям / Фото: Getty Images

Читайте также: