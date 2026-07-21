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В красном платье и любимых эспадрильях: королева Летиция выбрала яркий образ для приема во дворце
Королевская семья приняла сборную Испании по футболу во дворце Сарсуэла после ее победы на чемпионате мира 2026 года.
Мероприятие, состоявшееся во дворце Сарсуэла, было посвящено личному поздравлению короны тем, кто принес Испании второй титул чемпиона мира по футболу. Первый национальная сборная добыла в 2010 году.
Королева Летиция, как и во время визита в США, выбрала красное платье для мероприятие от бренда Adolfo Dominguez. Наряд был длины миди, с короткими рукавами и поясом, а в качестве завершающего штриха она выбрала льняные эспадрильи с ремешками на щиколотке от Calzados Picón, подтвердив свою приверженность комфортному, летнему и элегантному стилю. Также у Летиции в ушах были серьги-кольца из розового золота с бриллиантами от Gold & Roses, волосы она распустила и сделала макияж.
Ее дочери - принцесса Леонор и инфанта София - надели футболки сборной Испании с номером 26, отсылающим к году их победы на чемпионате мира. Они дополнили их белыми широкими брюками и комфортной обувью.