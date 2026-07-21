В красном платье и любимых эспадрильях: королева Летиция выбрала яркий образ для приема во дворце

Королева Летиция / © Getty Images

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Мероприятие, состоявшееся во дворце Сарсуэла, было посвящено личному поздравлению короны тем, кто принес Испании второй титул чемпиона мира по футболу. Первый национальная сборная добыла в 2010 году.

Королева Летиция, как и во время визита в США, выбрала красное платье для мероприятие от бренда Adolfo Dominguez. Наряд был длины миди, с короткими рукавами и поясом, а в качестве завершающего штриха она выбрала льняные эспадрильи с ремешками на щиколотке от Calzados Picón, подтвердив свою приверженность комфортному, летнему и элегантному стилю. Также у Летиции в ушах были серьги-кольца из розового золота с бриллиантами от Gold & Roses, волосы она распустила и сделала макияж.

Королева Летиция / © Getty Images

Ее дочери - принцесса Леонор и инфанта София - надели футболки сборной Испании с номером 26, отсылающим к году их победы на чемпионате мира. Они дополнили их белыми широкими брюками и комфортной обувью.

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Королева Летиция, инфанта София, принцесса Леонор / © Getty Images

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