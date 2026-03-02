В красном платье и любимых серьгах: принцесса Кейт с мужем Уильямом записали видеообращение

Кейт и Уильям Уэльские / © Getty Images

Принц Уильям и его супруга принцесса Кейт записали специальное послание, которое стало первым подобным посланием для принцессы Уэльской, в котором она говорит по-валлийски.

«Всем жителям Уэльса — с Днем Святого Давида!» — начинает Уильям, стоя рядом с принцессой Кейт. «Уэльс нам очень дорог, и мы с нетерпением ждем каждой поездки», — продолжает Кэтрин. «Это прекрасная страна с богатой историей и замечательными людьми», — говорит Уильям, а Кейт в заключение добавляет: «Желаю вам праздничного дня в кругу семьи и друзей».

День Святого Давида — это ежегодный валлийский праздник, посвященный покровителю Уэльса, Святому Давиду. Он отмечается каждый год 1 марта.

Принцесса Кэтрин появилась в видео в шелковом платье-миди в клетку от Alessandra Rich красного цвета, с воротником, пуговицами посередине и манжетами на рукавах. Также ее образ дополняли золотые серьги от Сartier — одни из ее любимчиков из белого, желтого и розового золота, стоимостью 3400 евро и кулоном с подвеской на шее. Принцесса распустила волосы и сделала выразительный макияж. Также на груди у Кейт был прикреплен цветок нарцисс — символ Уэльса, который носят в этот праздничный день в знак гордости за валлийское наследие.

Напомним, на прошлой неделе мы видели Кейт в монохромном образе и с желтыми нарциссами на пальто, когда она посещала с Уильямом Уэльс.