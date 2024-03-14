В красном платье и на каблуках: фотографы подловили министра иностранных дел Германии на балконе

Анналена Бербок появилась на работе в красивом образе.

Фотографы запечатлели министра иностранных дел Германии Анналену Бербок, когда она вышла с заседания кабинета немецкого правительства на балкон в канцелярии.

Анналена Бербок / Фото: Associated Press

Политик была одета в красное платье А-силуэта до колен. Наряд она дополнила черными колготами и черными замшевыми сапогами на высоких каблуках.

Анналена Бербок / Фото: Associated Press

Анналена распустила волосы и украсила уши лаконичными серьгами-палочками.

Анналена Бербок / Фото: Associated Press

Напомним, Анналена Бербок приехала на переговоры "Веймарского треугольника" в Париже в белом платье миди с асимметричным вырезом и рукавами три четверти.

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