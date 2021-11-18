В красном платье и на шпильках: 81-летняя спикер палаты представителей США встретилась с Трюдо

В красном платье и на шпильках: 81-летняя спикер палаты представителей США встретилась с Трюдо

Нэнси Пелоси надела на встречу платье по фигуре.

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси вчера, 17 ноября, встретилась в Вашингтоне с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Выглядела госпожа Пелоси великолепно. На ней было красное платье миди, которое отлично сидело на ее фигуре.

Нэнси Пелоси / Associated Press

Наряд она сочетала с бежевыми туфлями на шпильках. Шею политик украсила красным ожерельем, а уши – элегантными золотыми серьгами. Волосы Нэнси аккуратно уложила и сделала нежный макияж.

Нэнси Пелоси / Associated Press

На лице у Пелоси была пестрая дизайнерская маска, которую она снимала перед выступлением.

Нэнси Пелоси / Associated Press

Трюдо был одет в черный костюм, белую рубашку и полосатый галстук.

Джастин Трюдо и Нэнси Пелоси / Associated Press

На улице спикер появилась в светлом пальто с одной пуговицей.

Нэнси Пелоси / Associated Press

Ранее Нэнси продемонстрировала деловой аутфит в красном брючном костюме, который дополнила белым топом и красными замшевыми туфлями на шпильке.

Нэнси Пелоси / Associated Press

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