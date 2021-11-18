В красном платье и на шпильках: 81-летняя спикер палаты представителей США встретилась с Трюдо

Нэнси Пелоси надела на встречу платье по фигуре.
Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси вчера, 17 ноября, встретилась в Вашингтоне с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.
Выглядела госпожа Пелоси великолепно. На ней было красное платье миди, которое отлично сидело на ее фигуре.
Наряд она сочетала с бежевыми туфлями на шпильках. Шею политик украсила красным ожерельем, а уши – элегантными золотыми серьгами. Волосы Нэнси аккуратно уложила и сделала нежный макияж.
На лице у Пелоси была пестрая дизайнерская маска, которую она снимала перед выступлением.
Трюдо был одет в черный костюм, белую рубашку и полосатый галстук.
На улице спикер появилась в светлом пальто с одной пуговицей.
Ранее Нэнси продемонстрировала деловой аутфит в красном брючном костюме, который дополнила белым топом и красными замшевыми туфлями на шпильке.
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