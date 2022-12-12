В красном платье и на шпильках: пресс-секретарь Байдена в эффектном образе появилась на церемонии

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер ошеломила нас эффектным ярким аутфитом, в котором она появилась на церемонии награждения премией Центра Кеннеди в Вашингтоне.

Для такого события Карин выбрала красное асимметричное платье до колен с рюшами на одном плече. Наряд прекрасно облегал стройную фигуру Жан-Пьер. Платье она скомбинировала с бежевыми босоножками на шпильках.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

На руках у Карин был золотой браслет и часы, а в ушах – элегантные серьги в виде капель. Фирменные кудри, вечерний макияж и белый маникюр завершил ее красивый лук.

Пресс-секретарь обожает красный цвет, поэтому ее часто можно увидеть в нарядах этого оттенка. К примеру, на государственный ужин с президентом США Джо Байденом и президентом Франции Эммануэлем Макроном в Белом доме Карин пришла в длинном обтягивающем красном платье с американской проймой и с золотой сумочкой.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Напомним, в прошлый раз Жан-Пьер пришла на работу в платье вишневого оттенка и с неухоженным маникюром.

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