В красном платье и нюдовых туфлях: королева Максима в красивом луке приехала в госпиталь

Там состоялась презентация программы, посвященной "Будущему здравоохранения". Королева сфотографировалась с персоналом больницы, а затем встретилась с пациентами и выступила с речью перед собравшейся публикой.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Королева была облачена в этот день в красное платье миди без рукавов и с тонким поясом на талии от Maison Natan, дополнив образ бежевым кожаным клатчем и туфлями-лодочками из кожи Gianvito Rossi. Максима собрала волосы в низкий пучок, сделала выразительный макияж глаз и подчеркнула губы нюдовой помадой. Также у нее в ушах были серьги с рубинами Roberto Coin, несколько браслетов на запястье и часы на черном кожаном ремешке.

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Визит королевы Максимы состоялся на следующий день после того, как Ее Величество открыла новую фабрику в городе на северо-востоке страны.

Королева Максима / Фото: Getty Images

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