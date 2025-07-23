В красном платье и очках в форме сердца: принцесса Дельфина с мужем появилась на параде

Принцесса дельфина и ее муж Джеймс О’Хара / © Getty Images

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Парад состоялся на площади Пале-де-Палейзенплейн в Брюсселе. 57-летняя принцесса Дельфина появилась на мероприятии, как всегда, в экстравагантном образе. Она была одета в красное макси-платье с многочисленными заклепками и прозрачными рукавами, которое носила с высокими кожаными босоножками на каблуках, сумкой, подобранной к образу и надела солнцезащитные очки красного цвета в форме сердец.

Рядом с принцессой был запечатлен ее муж Джеймс О’Хара. Он надел темно-синий костюм, белую рубашку и красный галстук в принт, который гармонировал с нарядом его супруги.

Джеймс О’Хара и принцесса Дельфина / © Getty Images

Королевская семья Бельгии также появилась на параде во главе с королем Филиппом и королевой Матильдой.

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Бельгийская королевская семья / © Getty Images