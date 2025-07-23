ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
225
Время на прочтение
1 мин

В красном платье и очках в форме сердца: принцесса Дельфина с мужем появилась на параде

Сестра бельгийского короля Филиппа — принцесса Дельфина — посетила военный парад в честь празднования Национального дня в Брюсселе.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцесса дельфина и ее муж Джеймс О'Хара

Принцесса дельфина и ее муж Джеймс О’Хара / © Getty Images

Парад состоялся на площади Пале-де-Палейзенплейн в Брюсселе. 57-летняя принцесса Дельфина появилась на мероприятии, как всегда, в экстравагантном образе. Она была одета в красное макси-платье с многочисленными заклепками и прозрачными рукавами, которое носила с высокими кожаными босоножками на каблуках, сумкой, подобранной к образу и надела солнцезащитные очки красного цвета в форме сердец.

Рядом с принцессой был запечатлен ее муж Джеймс О’Хара. Он надел темно-синий костюм, белую рубашку и красный галстук в принт, который гармонировал с нарядом его супруги.

Джеймс О’Хара и принцесса Дельфина / © Getty Images

Джеймс О’Хара и принцесса Дельфина / © Getty Images

Королевская семья Бельгии также появилась на параде во главе с королем Филиппом и королевой Матильдой.

Бельгийская королевская семья / © Getty Images

Бельгийская королевская семья / © Getty Images

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie