В красном платье попала под дождь: королева Матильда на мероприятии в Генте

Король Филипп и королева Матильда вместе с Великим герцогом Люксембургским Анри и его супругой великой герцогиней Марией Терезой посетили Англо-Бельгийскую корпорацию в Генте.

Матильда приехала на это мероприятие в красном платье от Natan Couture, которое дополнила красными замшевыми туфлями-лодочками от Gianvito Rossi, подобрала к образу клатч Maison Fabienne Delvigne и надела повязку на голову от этого же бренда. Королева сделала прическу, макияж и надела крупные золотые серьги. А на руках у нее были красные кожаные перчатки.

Во время визита королева Матильда даже попала под дождь, но, к счастью, рядом оказался зонтик.

Королева Матильда / Фото: Getty Images

Герцогиня Мария Тереза надела в этот день зеленый костюм и лососевого цвета туфли-лодочки на каблуках и подобрала сумку под тон основного наряда. У герцогини в ушах были крупные серьги-висюльки, легкий макияж на лице и аккуратно уложены волосы.

Королева Матильда и герцогиня Мария Тереза / Фото: Getty Images

Напомним, днем ранее королева Матильда и герцогиня Мария Тереза появились на приеме в вечерних нарядах и в тиарах.

Королева Матильда, великая герцогиня Люксембурга Мария Тереза, великий герцог Люксембурга Анри и король Филипп / Фото: Getty Images

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