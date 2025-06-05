В красном платье и роскошной тиаре: королева Максима блистала на банкете в Чехии

Король Нидерландов Виллем-Александр и его жена королева Максима находятся с государственным визитом в Чехии по приглашению президента страны Петра Павла.
Вечером, 4 июня, президент устроил государственный банкет в Пражском Граде в честь нидерландской королевской пары. Во время церемонии президент Павел вручил государственную награду королю и наградил королеву орденом Белого льва первой степени. Для своего вечернего выхода 54-летняя Максима надела красное платье с одним рукавом от Jan Taminiau, украшенное сложной цветочной вышивкой по краям бисером. Наряд королевы дополнил золотой клатч от Carolina Herrera, яркий макияж, украшения с бриллиантами и роскошная тиара на голове с рубинами.
Тиара, которую надела королева, является частью голландской парюры Mellerio Ruby, которая была заказана королем Виллемом III в 1888 году в качестве подарка на 30-летие королевы Эммы у французского ювелирного бренда Mellerio dits Meller и разработана Оскаром Массеном. Полный комплект включает в себя тиару, серьги, ожерелье, браслет, корсаж и брошь.