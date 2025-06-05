В красном платье и роскошной тиаре: королева Максима блистала на банкете в Чехии

Король Виллем-Александр и королева Максима / © Getty Images

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Король Нидерландов Виллем-Александр и его жена королева Максима находятся с государственным визитом в Чехии по приглашению президента страны Петра Павла.

Король Виллем-Александр и королева Максима / © Getty Images

Вечером, 4 июня, президент устроил государственный банкет в Пражском Граде в честь нидерландской королевской пары. Во время церемонии президент Павел вручил государственную награду королю и наградил королеву орденом Белого льва первой степени. Для своего вечернего выхода 54-летняя Максима надела красное платье с одним рукавом от Jan Taminiau, украшенное сложной цветочной вышивкой по краям бисером. Наряд королевы дополнил золотой клатч от Carolina Herrera, яркий макияж, украшения с бриллиантами и роскошная тиара на голове с рубинами.

Король Виллем-Александр и королева Максима / © Getty Images

Тиара, которую надела королева, является частью голландской парюры Mellerio Ruby, которая была заказана королем Виллемом III в 1888 году в качестве подарка на 30-летие королевы Эммы у французского ювелирного бренда Mellerio dits Meller и разработана Оскаром Массеном. Полный комплект включает в себя тиару, серьги, ожерелье, браслет, корсаж и брошь.

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Не так давно в этой рубиновой тиаре на банкете также блистала старшая из трех дочерей пары — принцесса Катарина-Амалия.

Принцесса Катарина-Амалия в апреле 2025 года / © Getty Images

Также отметим, что ранее на публике появлялось и красное платеь Максимы. Королева носила этот наряд во время празднования 50-летия своего мужа и государственного визита в Италию в 2017 году.

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