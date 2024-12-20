В красном платье и с бабочкой на груди: королева Мэри в ярком образе предстала на новом фото

Ее Величество королева предстала в кадре в красивом красном платье с небольшим вырезом на груди и, к которому прикрепила маленькую красную брошь-бабочку. У Мэри красиво уложены волосы волнами на один бок, а на лице макияж, подчеркивающий ее природную красоту.

"Ее Величество Королева оглядывается на прошедший год в Фонде Мэри.

Каждый год особенный. Они содержат собственные впечатления, события и воспоминания. Но 2024 год особенно оставит яркий след в моей памяти.

В этом году Фонд Мэри изменил свое название на Фонд королевы Мэри. Но наша работа продолжается без изменений, и мы по-прежнему боремся за ту же цель, работая в трех направлениях: травля и благополучие, одиночество и насилие в семье. В Фонде Мэри мы всегда стремимся к получению новых знаний, эффективным усилиям и новым способам изменить жизнь людей за пределами сообщества.

Я хотела бы выразить огромную благодарность всем, кто работает с нами, чтобы больше людей имели место в обществе и чувствовали себя его частью. Именно в партнерстве и сотрудничестве мы используем друг друга наилучшим образом и можем принести наибольшую пользу всем тем, кто этого заслуживает. Желаю вам веселого Рождества и полного надежд Нового года!", - подписала фото королева.

Королева Мэри / Фото: Датская королевская семья/Instagram

Напомним, недавно мы показывали, как датская королевская семья украсила елку в Королевском дворце.

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