В красном платье и с безупречной укладкой: королева Камилла на приеме в своей резиденции

Ее Величество встретилась с членами и бенефициарами фонда во время мероприятия Фонда полковника в Кларенс-хаусе 21 февраля 2024 года в Лондоне.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

Королева в этот день была в красном платье от своего любимого дизайнера Fiona Clare и обута в высокие замшевые сапоги. На груди у Ее Величества была пришпилена брошь, на шее была миниатюрная подвеска "Аполлон" из желтого золота с голубым топазом и бриллиантами от Kiki McDonough, а также любимый браслет Van Cleef & Arpels на запястье. Также в ее ушах сверкали жемчужные серьги.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

Камилла сделала красивую укладку, сделала насыщенный макияж глаз со стрелками на веках и подчеркнула губы блеском.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

Королева продолжает активно работать и исполнять все свои обязанности пока ее супруг король Чарльз III проходит курс лечения от рака и сократил публичные выходы. Вчера, правда, монарх вернулся в Лондон, где в Букингемском дворце провел встречу с премьер-министром Риши Сунаком.

Риши Сунак и король Чарльз III / Фото: Associated Press

Читайте также: