В красном платье и с браслетом, как у Камиллы: королева Максима сходила в библиотеку

На днях королева Максима присутствовала на праздновании 15-летия фонда "Все начинается с языка" в библиотеке Роттердама.

В этот день Ее Величество носила двубортное шерстяное пальто светло-коричневого цвета Max Mara под которым у нее было алое платье Natan Couture прямого силуэта, с оборкой на талии и вырезом "лодочка". Обута королева была в свои любимые замшевые красные туфли с прозрачными вставками Natan Couture на каблуках и надела головной убор в тон платья.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Королевский образ также дополняла жемчужная брошка на груди, несколько золотых браслетов, а также браслет "кошачий глаз", который носят для того, чтобы избежать негативной энергии от окружающих. Недавно в похожем появилась на публике королева Камилла.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Максима сделала легкий макияж, надела цветочные серьги с камнями и сделала маникюр в насыщенно-красном цвете – ее любимом.

Напомним, на днях королева Максима в вечернем платье и с клатчем Dior блистала на выставке в Париже.

Ирис ван Херпен, королева Нидерландов Максима и Бриджит Макрон / Фото: Getty Images

Читайте также: