В красном платье и с браслетом, как у Камиллы: королева Максима сходила в библиотеку

Королева Нидерландов – большая поклонница ярких луков.
На днях королева Максима присутствовала на праздновании 15-летия фонда "Все начинается с языка" в библиотеке Роттердама.
В этот день Ее Величество носила двубортное шерстяное пальто светло-коричневого цвета Max Mara под которым у нее было алое платье Natan Couture прямого силуэта, с оборкой на талии и вырезом "лодочка". Обута королева была в свои любимые замшевые красные туфли с прозрачными вставками Natan Couture на каблуках и надела головной убор в тон платья.
Королевский образ также дополняла жемчужная брошка на груди, несколько золотых браслетов, а также браслет "кошачий глаз", который носят для того, чтобы избежать негативной энергии от окружающих. Недавно в похожем появилась на публике королева Камилла.
Максима сделала легкий макияж, надела цветочные серьги с камнями и сделала маникюр в насыщенно-красном цвете – ее любимом.
Напомним, на днях королева Максима в вечернем платье и с клатчем Dior блистала на выставке в Париже.
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