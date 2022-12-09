В красном платье и с брошью-балериной: королева Камилла украсила обложку глянца

Сразу несколько королевских особ, в частности Камилла, принцесса Уэльская, королевская принцесса Анна, графиня Уэссекская Софи, герцогиня Глостерская и принцесса Александра внесли свой вклад в декабрьский номер глянца.

На обложке запечатлена 75-летняя королева Камилла. Она одета в красное платье от своего любимого дизайнера Fiona Clare, в котором на днях спускалась к детям в Кларенс-хаусе, которых пригласила вместе нарядить елку.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

На груди у Камиллы пришпилена брошка в виде балерины от ее любимого французского бренда Van Cleef & Arpels. У королевы также ее фирменная укладка и легкий макияж на лице.

Снимком поделились в официальном королевском аккаунте в Instagram.

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В статье, которая вышла в глянце, королева-консорт обсуждает работу благотворительной организации по борьбе с домашним насилием @SafeLives_, чтобы привлечь внимание к их важной работе. В течение многих лет Ее Величество уделяла особое внимание работе благотворительных организаций по борьбе с домашним насилием и работе, которую они проводят для поддержки пострадавших как в Великобритании, так и за рубежом, с целью разрушить табу вокруг этой темы.

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