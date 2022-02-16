В красном платье и с черными стрелками: пресс-секретарь Байдена встретилась с журналистами

В красном платье и с черными стрелками: пресс-секретарь Байдена встретилась с журналистами

Джен Псаки появилась на брифинге в трикотажном наряде и на шпильках.

Вчера, 15 февраля, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки выступила на очередном пресс-брифинге в Белом доме, в Вашингтоне. Там рыжеволосая красотка появилась в обтягивающем красном трикотажном платье с принтом и в черных туфлях на шпильках.

Джен Псаки / Associated Press

Джен Псаки / Associated Press

Джен сделала аккуратную укладку и насыщенный макияж с широкими черными стрелками, медными тенями и коричневой помадой.

Джен Псаки / Associated Press

Ранее на встрече с журналистами Псаки предстала в темно-бирюзовом платье с V-образным вырезом. На большом пальце у нее был голубой пластырь с изображением радуги. Видимо, Джен поранилась.

Джен Псаки / Associated Press

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