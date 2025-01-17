В красном платье и с любимой сумкой: королева Летиция посетила церемонию

Королева Летиция посетила 19-ю церемонию вручения женской премии Dexeus.
Супруга короля Филиппа VI присутствовала вчера на вручении XIX женской премии Dexeus - мероприятии, посвященном празднованию 30-летия фонда, которое проходило в помещениях университетской больницы Dexeus в Барселоне.
В качестве президента Почетного комитета Фонда Ее Величество отвечала за вручение награды профессору Арри Кумарасами, известному специалисту, получившему признание за свою работу по предотвращению невынашивания беременности и снижению материнской смертности.
Мероприятие не только подчеркнуло важность исследований и прогресса в области женского здоровья, но и послужило подтверждением приверженности королевы социальным вопросам и вопросам здравоохранения.
Приехала королева Летиция в любимом красном платье Dries Van Noten, дополнив наряд высокими черными сапогами из замши, широким поясом на талии и любимой сумкой Carolina Herrera. Также Летиция надела Gold & Roses из розового золота, бриллиантов и рубинов за 1680 евро и кольцо Coreterno за 975 евро.
Ее Величество распустила волосы, сделала красивый выразительный макияж в теплых оттенках и выглядела, как всегда, очень стильно.
Днем ранее, напомним, королева появлялась на публике в твидовом костюме, посетив мероприятие во дворце маркиза Саламанки в Мадриде.
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