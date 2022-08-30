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В красном платье и с любимыми серьгами: пресс-секретарь Байдена в ярком образе вышла к журналистам

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В красном платье и с любимыми серьгами: пресс-секретарь Байдена в ярком образе вышла к журналистам

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Карин Жан-Пьер любит красиво и ярко одеваться.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер выступила на очередном брифинге в Вашингтоне.

К журналистам она вышла в ярко-красном платье с короткими рукавами интересного кроя.

Карин Жан-Пьер / © Associated Press
Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Жан-Пьер сделала себе укладку с кудрями, макияж с любимыми персиково-бежевыми тенями и розовым блеском. Завершила образ спикер любимыми золотыми серьгами-гвоздями и деликатной цепочкой.

Карин Жан-Пьер / © Associated Press
Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Напомним, в прошлый раз на брифинге Карин предстала в нежном аутфите. На ней был белый пиджак и платье с бледным оттенком розового.

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